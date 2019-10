FordPass, un'app contro l'ansia da ricarica auto elettriche

L'ansia da ricarica è una delle sensazioni più diffuse per chi vive il mondo delle auto elettriche. Da Ford arriva una soluzione per risolvere il problema dell'accessibilità e della gestione di questo processo.



Con le nuove funzionalità Ford Charging Solutions dell'app FordPass, sarà possibile accedere a un sistema di ricarica semplice e integrato, fruibile sia a casa sia sulle strade di tutta Europa.



Grazie all'app FordPass, i clienti di veicoli elettrici e ibridi Plug-in, in arrivo sul mercato dal prossimo anno, potranno localizzare, raggiungere, effettuare pagamenti e tenere sotto controllo, la ricarica presso oltre 125.000 stazioni FordPass Charging Network dislocate in 21 paesi, per una totale tranquillità durante ogni viaggio.



Comodità possibile anche a casa, grazie al nuovo Ford Wallbox, che consente di ricaricare in modo più semplice, veloce e conveniente i veicoli elettrificati Ford, direttamente dalla propria abitazione.



Inoltre, l'app FordPass, grazie alla collaborazione con NewMotion, consentirà ai clienti di accedere alla rete di stazioni pubbliche di ricarica in Europa e utilizzare la connettività fornita dal modem di bordo FordPass Connect ricevendo, per esempio, notifiche in tempo reale sullo stato della ricarica. I clienti potranno beneficiare dei numerosi punti di ricarica dislocati in tutta Europa, attivando e pagando i servizi da un unico account, rendendone la gestione ancora più semplice.