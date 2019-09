Hyundai punta su idrogeno per trasporti pesanti 'green'

La Hyundai prosegue la sua marcia verso lo sviluppo di tecnologie 'green' legate all'impiego di idrogeno, anche per i mezzi pesanti. La Casa coreana ha annunciato di aver siglato una joint venture che la vede primo attore con Hyundai Hydrogen Mobility (HHM), partnership fra Hyundai Motor Company e H2 Energy. La collaborazione interesserà la Hydrospider, a sua volta joint venture costituita da H2Energy, Alpiq e Linde. Questo nuovo accordo nasce per promuovere lo sviluppo in Europa di un sistema industriale legato all'idrogeno, che preveda l'impiego di questo combustibile 'green' anche per i mezzi pesanti.



L'iniziativa prende l'avvio dalla Svizzera, dove entro la fine del 2019 entrerà in funzione il primo impianto da 2 MegaWatt per la produzione di idrogeno tramite elettrolisi. Lo stabilimento sorgerà a Gosgen, nel Canton Soletta. Sempre nella Confederazione, la Hyuindai entro fine 2020 consegnerà un primo lotto di 50 camion a fuel cell H2 Xcient, equipaggiati con batterie a celle combustibile da 190 kW che alimentano i motori elettrici di bordo. Grazie a sette serbatoio della capacità complessiva di 35 kg, questi truck ecologici possono percorrere sino a 400 km con un pieno di H2, emettendo solo vapor acqueo. Nell'ambito della collaborazione tra HHM e Hydrospider è prevista la messa in strada di 1.600 mezzi pesanti a celle combustibili entro il 2025.