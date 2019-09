Con Garage Italia torna la prima Panda 4x4 ed è elettrica

La Garage Italia di Lapo Elkann propone la versione elettrificata della prima Panda 4x4, quella firmata dal grande Giorgetto Giugiaro. Sarà realizzata in una serie speciale di cinque esemplari, denominata Panda 4x4 Icon-e.



Anche questo nuovo lotto di auto storiche restaurate e modernizzate, che segue la Fiat 500 Jolly Icon-e, prevede l'installazione di un motore elettrico, flangiato direttamente sul cambio, e di un pacco batterie che assicura un centinaio di chilometri di autonomia. La velocità massima raggiungibile è di 115 km/h. Gli accumulatori della vettura possono essere ricaricati attraverso una presa di tipo 2, installata sotto lo sportello carburante. In base alla modalità (presa domestica o colonnina elettrica), le batterie possono essere completamente ricaricate tra le 3 e le 8 ore.



Le vetture sono state revisionate nelle parti meccaniche, ripristinate e riverniciate ex novo. I colori sono stati sviluppati insieme a BASF R-M, montano pneumatici estivi BFGoodrich gamma Touring e, nella versione invernale, pneumatici Kormoran. Il primo esemplare, color bordeaux è la Panderis che all'interno sfoggia pannelli porta e l'iconico cruscotto a marsupio foderati con la tela ritorta 4 capi. L'imperiale della vettura è invece rivestito con un tessuto che ricorda un cielo stellato.

Sul nuovo progetto, Carlo Borromeo, direttore Centro Stile Garage Italia, sottolinea: ''Per questa seconda edizione dell'iniziativa Icon-e abbiamo voluto rendere omaggio al carattere poliedrico di questa auto realizzando 5 varianti insieme ad altrettanti partner d'eccezione, creando vetture uniche, ognuna a modo suo''. Le 5 Panda Icon-e a trazione integrale verranno svelate una per una nell'arco della stagione autunno/inverno 2020 e non solo racconteranno la personalità dei futuri proprietari ma anche la capacità di una semplice city car di rendersi protagonista in ogni situazione.



''Dopo il successo di Fiat 500 Jolly Icon-e siamo contenti di poter consolidare il ruolo di Garage Italia tra le realtà che si occupano di restomod elettrico - sottolinea Enrico Vitali, AD di Garage Italia -, fenomeno in crescita che rispecchia totalmente il DNA dell'azienda in fatto di innovazione, creatività ed heritage''.