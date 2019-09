Milano in tour, alla scoperta della città in sella alle bici

In occasione di Milano Bike City, Pirelli inaugura un nuovo tour della città con le e-bike Cycl-e around, itinerario attraverso stili ed epoche diverse che hanno caratterizzato Milano negli anni, accompagnati da una guida esperta all'insegna della pedalata assistita per spostarsi da un punto di interesse a quello successivo. I tour, che avranno inizio oggi, sono ideati e realizzati con Bike & the City, che da diversi anni organizza tour guidati nel capoluogo lombardo. Il tour architettonico, nato dalla collaborazione tra il servizio Cycl-e around di Pirelli e l'operatore turistico italiano Bike & the City, offre l'opportunità di scoprire concept e stili architettonici che costituiscono l'identità milanese: dal XX secolo a oggi, passando per simboli come il Duomo e il Castello Sforzesco. Si monta in sella in zona Ticinese, da dove partirà il tour guidato con diverse tappe nei luoghi più significativi della città: dai più conosciuti come la Galleria, la Stazione Centrale o il Pirellone, per poi passare nel fermento dei quartieri più innovativi che rendono Milano il più importante laboratorio di architettura contemporanea in Italia. Altro tour è il Bike City, che consente di conoscere tanto gli edifici storici quanto i simboli dell'innovazione della città. Infine, il Milano Bike City si aggiunge alle attività di turismo sostenibile introducendo un servizio di noleggio e-bike presso alberghi di fascia alta e altre location selezionate. Il One-Day Tour prevede altri percorsi guidati alla scoperta dei luoghi più interessanti ed esclusivi di Milano; il Multi-Day Tour è una vacanza itinerante di 7 o 8 giorni in due varianti, St.Moritz-Milano o Cortina-Venezia.