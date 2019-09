Con auto elettriche risparmi fino a 12mila euro in 10 anni

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Il prezzo è superiore rispetto alle auto ad alimentazione 'convenzionale', ma basta un anno per pareggiare il costo di un'auto paragonabile a benzina. E il risparmio può arrivare a 12mila euro in 10 anni grazie a minori costi di carburante, di manutenzione e di gestione. Si tratta delle auto elettriche, al centro di un'analisi dell'Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano dedicata al settore di cui ha diffuso un'anticipazione. La ricerca sarà presentata nella sua integrità a That's Mobility, l'evento organizzato da Reed Exhibitions Italia a Milano il 25 e 26 settembre.



Lo studio analizza il TCO (Total Cost of Ownership), il parametro che considera una serie di voci: il costo di acquisto, quelli di manutenzione (carburante, tagliando) e quelli fiscali (bollo, assicurazione). I ricercatori, hanno ipotizzato un chilometraggio annuo di 11.000 km. Lo scenario, in particolare, fa riferimento al caso della provincia autonoma di Trento, che offre un incentivo all'acquisto per autovetture elettriche di 6.000 euro, cumulabile con l''ecobonus' e non legato a rottamazione. Ciò in aggiunta ai vantaggi dell'uso del veicolo elettrico, ossia parcheggi e accesso gratuito alle ztl gratuiti.



"In questo contesto - conclude lo studio - l'auto elettrica impiega poco meno di un anno per 'pareggiare' il costo di un'auto a benzina, con un risparmio di circa 12.000 euro in 10 anni". L'indagine dimostra quindi come, nonostante il prezzo di acquisto del mezzo elettrico sia mediamente più elevato del modello paragonabile a benzina o gasolio, i benefici derivanti da una scelta di mobilità sostenibile, risultino vantaggiosi. (ANSA).