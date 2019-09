A Bologna dal 16 al 22 settembre la settimana della Mobilità

Non solo incontri, convegni e presentazioni, ma anche escursioni a piedi e su due ruote alla scoperta della città in modo più slow. Dal 16 al 22 settembre Bologna aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, l'iniziativa che a livello europeo promuove ogni anno la mobilita sostenibile, con un programma ricco di iniziative. Ogni giornata punterà̀i riflettori su uno specifico argomento: dalla sicurezza del camminare e dell'andare in bicicletta ai vantaggi per la salute, l'ambiente e il risparmio economico, passando per la qualità dell'aria e la promozione di stili di vita salutari. Infine, la giornata di venerdì 20 sarà tutta dedicata ad approfondire le trasformazioni in corso a Bologna, con la Conferenza sul Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e sul progetto della prima linea tranviaria, a cui contribuiranno anche ospiti internazionali che porteranno le testimonianze di città che hanno già̀il tram come Bordeaux e Dublino. Il programma culminerà sabato 21 settembre con il tradizionale appuntamento del Mobility Village in Piazza Maggiore, in cui si potranno conoscere i nuovi progetti di istituzioni e aziende che si occupano di mobilita, ma anche delle numerose associazioni che hanno come obiettivo la promozione della mobilita attiva e sostenibile. Tra le novità di quest'anno, gli appassionati delle due ruote potranno finalmente conoscere e provare in anteprima le nuove Mobike a pedalata assistita, dato che proprio Bologna e la prima città in Europa in cui entrerà in funzione questo nuovo servizio. Previsti anche itinerari guidati alla scoperta della città e della collina attraverso le voci di chi le abita, con le passeggiate di quartiere del 17, 20 e 21 settembre. Gran finale, domenica 22, con un giro in bici per scoprire Bologna e i suoi portici sotto il segno del 'turismo lento'.