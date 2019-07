Volvo Italia è Park Ambassador della Biblioteca degli Alberi

Volvo Car Italia è Park Ambassador della Biblioteca degli Alberi, il progetto green che consegna ai cittadini di Milano un importante spazio verde ed educativo nel cuore del quartiere Porta Nuova, a due passi dal Volvo Studio Milano.



L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Fondazione Riccardo Catella, promotrice del progetto green nel cuore del quartiere di Porta Nuova.



Il progetto della Biblioteca degli Alberi offre a Volvo la possibilità di condividere alcuni valori fondamentali del marchio. In primo luogo, la Biblioteca degli Alberi va nella direzione della salvaguardia dell'Ambiente che da sempre caratterizza l'azione di Volvo.



Inoltre, Volvo mette sempre al centro delle proprie scelte individui e collettività, con l'obiettivo di migliorarne la qualità di vita. Appare dunque evidente l'affinità con le finalità del progetto Biblioteca degli Alberi, che punta a essere un polmone in grado di dare ai cittadini respiro rispetto agli stress della quotidianità. Il sostegno al progetto della Biblioteca degli Alberi non fa che ribadire la collaborazione tra Volvo Car Italia e la città di Milano grazie anche al Volvo Studio, situato a pochi passi dalla Biblioteca degli Alberi. In qualità di Park Ambassador, Volvo sarà attiva fin dai primi appuntamenti in calendario nel mese di settembre, a cominciare dal concerto della Filarmonica della Scala, per continuare con i pic-nic con musica e gli appuntamenti del ciclo di workshop BAM Street Art.