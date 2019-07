Auto: Thorel (PSA), bollino indichi i livelli inquinamento

"Il cittadino deve sapere i livelli di emissione della propria auto e quindi il livello di attenzione ambientale: per questo si potrebbe utilizzare una semplice sigla, un bollino, che indichi il livello di inquinamento e di emissioni di Co2 che l'auto emette come si usa con gli elettrodomestici tramite le classi identificative da A a G". E' la proposta lanciata da Gaetano Thorel, Direttore Generale PSA Italia nel corso dell'incontro "Auto: la sfida della transizione alla decarbonizzazione" organizzato dal Centro Studi Promotor presso la Camera tra il settore dell'automotive ed esponenti del Governo e del Parlamento. "Il consumatore - ribadisce - deve sapere che oggi chi acquista una auto termica euro 6 contribuisce ad una diminuzione delle emissioni di circa il 90-95% e questo e' importante per una transazione sana che poi ci porterà all'elettrico" "Ci deve essere un rapporto tra cittadino e istituzioni - prosegue - perche' ci deve essere una transazione strutturale" perche' "la decarbonizzazione e' un punto di arrivo, ora dobbiamo capire come arrivarci".