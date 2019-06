Germania: tavolo sulla mobilità, obiettivo è 10 milioni auto elettriche

Si è concluso con l'obiettivo di portare 10 milioni di auto elettriche sulle strade entro il 2030 il tavolo sulla mobilità che si è tenuto a Berlino nella serata di ieri. Al vertice hanno partecipato la Cancelliera, il ministro dell'economia Peter Altmaier, la ministra dell'ambiente Svenja Schulze, il ministro dei Trasporti Andreas Scheuer e delle Finanze Olaf Scholz e i rappresentanti di Vw, Herbert Diess, e Bmw, Harald Krueger, oltre alle rappresentanze sindacali. Per raggiungere l'obiettivo stabilito dei 10 milioni di auto elettriche entro il 2030 è stata chiarita la necessità di prevedere una rete quanto più possibile capillare per la ricarica delle auto-elettriche. Non sono stati presi accordi concreti sulle cifre da stanziare, riferisce Handelsblatt. Aspre critiche sono arrivate oggi dai verdi, in particolare dal ministro-presidente del Baden-Wuerttemberg Winfried Kretschmann, secondo il quale il vertice di lunedì sera non ha portato ad alcun risultato visibile.