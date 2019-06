Smart partner di E-GAP per ricarica auto 'on demand'

Smart è partner di E-GAP, la prima realtà in Europa ad introdurre sul mercato un servizio di fast charge su richiesta e in mobilità. A Roma e Milano chi sceglie le elettriche smart EQ fortwo e forfour, avrà la possibilità di ricaricare la propria smart anche 'on demand'. I clienti riceveranno, infatti, un 'mobility charge' che copre da tre a quattro ricariche in mobilità, a seconda del tipo di intervento. Per la creazione di un ecosistema urbano virtuoso, smart punta su una strategia che parte dall'installazione della wallbox domestica, prosegue sulla rete di ricarica pubblica e si estende attraverso il network di autorimesse private di 'ready to park' che, oltre ai vantaggi di gestire il parcheggio attraverso un'App dedicata, offre anche la possibilità di ricaricare la propria smart, grazie a 'ready to charge'.



Roma e Milano sono le prime due città in cui i clienti di smart EQ fortwo e forfour potranno contare sui servizi di ricarica 'on demand' e in mobilità di E-GAP. Grazie a questa importante partnership, gli e-driver che hanno scelto di guidare smart EQ fortwo e forfour, potranno usufruire di un 'mobility charge' che assicura da tre a quattro ricariche in mobilità, a seconda del tipo di intervento.



''L'accordo con E-GAP amplia il portafoglio di servizi offerti ai clienti che acquistano una smart elettrica che, a Roma e Milano, potranno contare anche su soluzioni di ricarica mobile on-demand - ha dichiarato Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales Senior Manager Italia - Una nuova tessera che rende ancora più efficace l'ecosistema di servizi che stiamo costruendo intorno a smart EQ fortwo e forfour, assicurando ai nostri clienti non soltanto l'auto ideale per vivere la mobilità cittadina a zero emissioni, ma anche una serie di facility che rendano l'esperienza della guida full electric semplice, divertente e senza pensieri''. Roma è stata scelta, dopo Milano, come seconda città 'da ricaricare' e da oggi inizieranno a circolare i primi van per le vie capitoline, inizialmente del centro e della zona Nord. Il piano di diffusione capillare del servizio di E-GAP prosegue dunque in Italia, e presto farà il suo debutto in altre 8 metropoli straniere, selezionate in base al tasso di crescita di veicoli elettrici: Parigi, Berlino, Londra, Stoccarda, Madrid, Amsterdam, Utrecht e Mosca.