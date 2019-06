Nissan e-NV200 raggiunge record 10mila vendite in Europa

Il nuovo Nissan e-NV200 van 100% elettrico con batteria da 40 kWh raggiunge il record di ordini in Europa con 10.000 unità. Questo successo rafforza la leadership di e-NV200 nel segmento dei veicoli commerciali, lo scorso anno infatti è stato il veicolo commerciale a zero emissioni più venduto in 10 mercati in Europa, fra cui Italia, Regno Unito, Norvegia e Paesi Bassi.



Sia Nissan e-NV200 Van sia le versioni per il trasporto passeggeri si confermano scelta ideale per i corrieri, i servizi di noleggio e di trasporto di tutta Europa, che registrano nuovi ordini per le flotte di DHL e Chronopost in Europa e di ATM (Azienda Trasporti Milanesi) e IREN (multiutility che opera nell'energia) in Italia.



Attraverso il design e l'efficienza della nuova batteria da 40 kWh, la versione con maggiore autonomia di Nissan e-NV200 conserva la medesima capacità di carico di 4,2 metri cubici di volume o un peso combinato di 705 kg nella variante van.



La nuova batteria da 40 kWh offre il 60% di autonomia in più rispetto alla versione precedente, con una percorrenza fino a 200 km nel ciclo combinato e fino a 301 km nel ciclo urbano secondo il ciclo di omologazione WLTP. Nissan e-NV200 dispone di diverse soluzioni per la ricarica; oltre a quella domestica con presa standard, i clienti possono usare una wall box con il carica batterie di bordo da 7 kW o infine utilizzare le colonnine di ricarica rapida per passare dal 20% all'80% della carica in soli 40-60 minuti.



Dal lancio nel 2014, Nissan e-NV200 ha registrato un successo di vendite in tutta Europa, con oltre 25.000 nuovi veicoli consegnati ai clienti di cui 1.500 in Italia con una quota di oltre il 40% del mercato nazionale dei veicoli commerciali a zero emissioni.