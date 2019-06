Ubeeqo diventa car sharing numero uno a Parigi

Ubeeqo, brand di Europcar Mobility Group, consolida la sua leadership diventando il car sharing numero uno a Parigi. Per lo sviluppo del suo nuovo servizio Mobilib, la città di Parigi ha affidato a Ubeeqo - vincitore di un bando di gara - la gestione di 850 parcheggi su strada con e senza stazioni di ricarica.



Questi nuovi parcheggi consentiranno a Ubeeqo di espandere la propria flotta di veicoli self-service, contribuendo a migliorare la mobilità dei parigini. Saranno disponibili veicoli di tutte le categorie, con una quota preponderante di auto elettriche e ibride. Ubeeqo fornirà un totale di quasi 1.100 veicoli entro la fine del 2019, consolidando così la sua leadership nella capitale francese. Questo risultato conferma la strategia di Europcar Mobility Group che mira a offrire ai clienti un'ampia gamma di sevizi, sia per la mobilità urbana che per gli spostamenti più lunghi.



Nell'ambito del servizio Mobilib, la città di Parigi offrirà due tipi di servizio: parcheggi con stazioni di ricarica e quelli senza stazioni di ricarica. Con l'assegnazione di 850 parcheggi su strada che completano l'offerta di parcheggio di prossimità già esistente, Ubeeqo è a tutti gli effetti l'operatore di car-sharing numero uno nella capitale francese.



Attivo a Parigi dal 2015, Ubeeqo ha raggiunto un successo via via crescente. In linea con la crescita costante del numero di utenti (+ 20% ogni mese nel 2018), la flotta di Ubeeqo è raddoppiata tra il 2017 e il 2018, raggiungendo quota 500 veicoli alla fine del 2018. I veicoli della flotta Ubeeqo da sempre disponibili sia nei parcheggi su strada (circa 40) che in quelli sotterranei (circa 460). Entro la fine del 2019 i parigini avranno a disposizione almeno 1.100 veicoli e l'offerta di Ubeeqo contribuirà a promuovere una mobilità eco friendly nelle aree urbane.





