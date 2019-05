Cina, previsto boom per veicoli commerciali elettrici

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Nei prossimi anni in molti mercati mondiali, prima fra tutti la Cina, il mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici ed elettrificati vivrà un vero boom, non solo per effetto delle più severe limitazioni alla circolazione nelle aree urbane dei modelli tradizionali con motori benzina e diesel, ma per l'allargarsi dell'offerta che - com'è noto - è un forte stimolo alla domanda. Molte aziende cinesi sono già pronte a questo importante sfida, che vedrà in Europa anche la 'competizione' tra grandi gruppi ora alleati su questo fronte, come Volkswagen con Ford e PSA con Toyota e FCA. La marca Maxus, che fa parte del grande gruppo SAIC, e che opera in alcuni Paesi con il brand LDV ha appena annunciato un piano di potenziamento della propria gamma di commerciali elettrici, con l'obiettivo di quadruplicare le vendite globali e arrivare alla fine del 2020 a 600.000 mila unità, cioè oltre quattro volte quando prodotto nel 2018 (14.000 veicoli) nel comparto LCV elettrici. Punto forte di questa nuova gamma elettrica sarà una piattaforma specifica - denominata Maxus Intelligent Flexible Architecture (MIFA) - che potrà essere utilizzata in tre varianti, oltre che per furgoni e minibus anche per suv di grandi dimensioni e autovetture. ''Nel soddisfare la crescente domanda di veicoli commerciali elettrici, soprattutto in Cina - ha detto Qiuhua Yu, direttore generale di SAIC - stiamo incontrando un 'collo di bottiglia' che riguarda la fornitura di batterie, mentre a livello centrale il Governo sta espandendo la produzione di energia da fonti rinnovabili, che è l'altro elemento centrale nella diffusione dei veicoli elettrici. Tuttavia - ha precisato Yu - contiamo di risolverlo, anche con l'arrivo di nuove politiche di settore, entro i prossimi 5 anni''. (ANSA).