JV Renault Klépierre per ricarica EV nei centri commerciali

Klépierre, leader paneuropeo dei centri commerciali, e il Gruppo Renault hanno annunciato una partnership a lungo termine che punta ad offrire servizi di mobilità innovativi e ampie opportunità di ricarica delle auto elettriche ai propri clienti. Nell'ambito di questa partnership, Renault e Klépierre stanno sviluppando colonnine multiuso per EV e PHEV - delle vere e proprie Charging House - che saranno installate nei parcheggi dei centri commerciali in tutta Europa.



Questi punti di ricarica potranno essere utilizzati di giorno dai visitatori delle strutture commerciali, e di notte e nei festivi dai residenti. Il Gruppo Renault ha sviluppato una soluzione che garantisce una gestione intelligente di questi centri in funzione delle esigenze di ricarica dei clienti, che comprende anche la possibilità di prenotare dei posti auto elettrificati. Il servizio diventerà operativo in tredici centri commerciali in Francia entro la fine dell'anno per poi espandersi in tutta Europa. La notizia è di grande interesse anche per l'Italia perché il colosso immobiliare francese (il portafoglio è stimato a 24,4miliardi di euro e comprende grandi centri commerciali in 16 Paesi dell'Europa continentale, che accolgono 1,1 miliardi di visitatori all'anno) detiene molti 'mall' anche sul nostro territorio, che potrebbero essere dotati di strutture di ricarica. Fanno capo a Klépierre gli shopping center Acquario (Vignate); Belforte (Varese); Campania (Marcianise); Grandemilia (Modena); il Destriero (Vittuone); Il Leone di Lonato (Lonato); La Romanina (Roma); Le Corti Venete (San Martino Buon Albergo); Le Gru (Grugliasco); Le Vele & Millennium (Quartucciu); Milanofiori (Assago); Montebello (Montebello della Battaglia); Nave de Vero (Marghera); Pescara Nord (Città Sant'Angelo); Porta di Roma (Roma); Romagna Shopping Valley (Savignano Sul Rubicone); Shopville Gran Reno (Casalecchio di Reno) e Val Vibrata (Colonnello). Nel protocollo firmato con Renault c'è anche lo sviluppo della rete di car sharing Mobility - che utilizzerà sia veicoli elettrici che con motori tradizionali - disponibile via App in alcuni dei centri commerciali Klépierre, ad iniziare già da giugno in quelli francesi di Val d'Europe (regione parigina), Blagnac (Tolosa) e Bègles Rives d'Arcin (Bordeaux).