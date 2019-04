In fabbrica Toyota stazione/generatore di idrogeno

Il gruppo Toyota ha installato nel proprio impianto di Motomachi il sistema SimpleFuel, si tratta di un'innovativa stazione per la produzione di idrogeno e per il rifornimento dei veicoli. Il macchinario, prodotto in joint venture dalle statunitensi IVYS Energy Solutions e PDC Machines, è di dimensioni compatte ed è facile da installare: è in grado di generare H2 dall'elettrolisi dell'acqua, utilizzando elettricità che, se prodotta da fonti rinnovabili, realizza un ciclo virtuoso a emissioni zero di CO2.



A Toyota City il SimpleFuel, posizionato dentro il recinto dello stabilimento di proprietà del Costruttore nipponico, sfrutta per funzionare l'energia generata dai pannelli solari sistemati sul tetto della fabbrica: è in grado di produrre sino a 8,8 kg di combustibile ecologico al giorno che viene pressurizzato e stoccato in bombole alloggiate all'interno dello stesso distributore. Questo verrà utilizzato per rifornire alcuni dei 22 carrelli elevatori a idrogeno, già operativi all'interno della struttura, cui entro l'anno se ne aggiungeranno altri 50. Una SimpleFuel può produrre quotidianamente carburante a sufficienza per fare il pieno a 7-8 carrelli.