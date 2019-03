Gruppo Volkswagen crede e investe in eco-propulsori a metano

Nella road map per ridurre l'impatto dell'auto sull'ambiente il Gruppo Volkswagen attribuisce, accanto alla elettrificazione, una rilevante importanza anche al gas naturale (metano). Lo hanno sottolineato a Martorell, a margine della conferenza sui risultati finanziari di Seat, il CEO di Volkswagen Group Herbert Diess. ''Non abbiamo abbandonato i motori tradizionali - ha detto Diess rispondendo ad una domanda sulla elettrificazione - e anche se l'obiettivo è arrivare a modelli con emissioni di CO2 pari a zero, stiamo lavorando su tutte le soluzioni, compreso il gas naturale che è una valida alternativa''. Ricordando che la tecnologia del GNC è ''bene accolta in molti Paesi in cui esistono le infrastrutture'' Il numero uno del Gruppo di Wolfsburg ha citato il successo della Seat Leon TGI in Italia e ha detto ''Stiamo investendo per creare a Barcellona, presso la Seat, un centro di competenza per tutto il Gruppo dedicato ai motori a gas naturale''. E ha concluso ''continueremo ad essere leader di mercato nel GNC''.