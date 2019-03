Clienti Usa Kia EV e PHEV ricevono presa ricarica da Amazon

Possedere ed utilizzare un'auto ibrida plug-in o elettrica per poter essere l'elemento centrale della 'transizione' per la nuova mobilità deve essere semplice e non deve comportare stravolgimenti nella vita quotidiana.

E l'iniziativa presa da Kia nel mercato nordamericano va esattamente in questa direzione: grazie alla collaborazione con Amazon, i proprietari del modelli Soul EV, Niro EV, Niro PHEV e Optima PHEV potranno ordinare attraverso il sito dedicato www.amazon.com/ChargeMyKia il sistema di ricarica domestica per le loro auto, farseli spedire e programmare il montaggio da parte di un elettricista specializzato, il tutto con i costi competitivi del 'circuito' Amazon.

''La ricarica al proprio domicilio non può essere più semplice di così - ha commentato Orth Hedrick, direttore esecutivo del Car Planning and Telematics di Kia Motors America - ed essere in grado di ordinare un caricatore e un'installazione di livello 2 tramite Amazon semplifica ulteriormente l'esperienza per i nuovi proprietari di Kia EV e PHEV''.