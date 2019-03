Mini ibrida plug-in, emozioni alla guida e attenzione all'ambiente

Una filosofia di vita ecosostenibile basata su una nuova mobilità rispettosa dell'ambiente, sulla bioedilizia tesa al risparmio energetico e all'utilizzo di materiale ecologici e contestualmente su una gestione oculata del territorio. È la sintesi dell'esperienza Biosphera Equilibrium proposta in Trentino da Bmw Group con la Mini Countryman ibrida Plug-in in collaborazione con la società Aktivhaus e il supporto del Gruppo Miniere di san Romedio, la società che in Val di Non estrae la Dolomite per produrre calcestruzzi ecologici e nelle cui miniere a Tassullo ha trovato ospitalità ora il modulo abitativo itinerante Biosphera project. Nello stesso suggestivo ambiente in cui da anni sono in funzione le eco-celle frigorifere di Melinda, il colosso cooperativo delle Mele del Trentino. Una sorta di partnership basata su una filosofia comune: il rispetto dell'ambiente.

Progetto MINI e Biosphera 3.0 alle Cave di Tassullo (Trento)

"E' sicuramente così per Mini ibrida Plug-in - spiega Riccardo Licata, responsabile Marketing di Mini - che continua ad offrire prestazioni all'avanguardia e divertimento di guida ovvero le caratteristiche nate con la prima Mini del 1959 e che, ancora oggi, ci portiamo nel nostro Dna. Con l'aggiunta di un'attenzione particolare all'ambiente senza perdere il piacere di guida. La componente emotiva è molto importante per noi - aggiunge Licata - e infatti con la società Thimus stiamo portando avanti il primo progetto di neuroscienza tesa a dimostrare scientificamente che guidare una vettura a mobilità sostenibile da le stesse emozioni di una vettura tradizionale con motore endotermico. Ne è emerso come la mobilità sostenibile regali una guida caratterizzata da emozioni addirittura superiori ai mezzi tradizionali - conclude Licata -, dimostrando che la MINI Ibrida Plug-in tiene fede alla promessa di divertimento di guida e rispetto ambientale".

La Mini Cooper S E Countryman ALL4 è in grado di avanzare elettricamente non solo nel traffico di città ma anche fuori dagli ambienti urbani, con una velocità massima di 125 km/h e un'autonomia fino a 42 chilometri. Il motore tre cilindri a benzina e il motore elettrico erogano insieme una potenza di sistema di 165 kW/224 CV. Lo spazio sotto il cofano motore lo occupa tradizionalmente il motore tre cilindri a benzina 1,5 litri da 100 kW/136 CV, con tecnologia MINI TwinPower Turbo di ultima generazione. La prova sulle strade della Val di Non ne ha confermato la brillantezza delle prestazioni. I prezzi partono da 38.000 euro con la possibilità di godere dell'ecoincentivo di 2.500 euro introdotto dal primo marzo.