Azienda italiana presenta ad Hannover colonnina EV da 350 kW

E' firmata dall'azienda italiana Fimer la nuova colonnina di ricarica rapida per auto elettriche di tipo modulare da 350 kW, in grado di rifornire in soli 10 minuti le batterie di un veicolo a sufficienza per percorrere 200 km. La novità sarà esposta in premiere alla prossima edizione di Integrated Energy, manifestazione in programma alla fiera di Hannover, dal primo al cinque aprile prossimi.



Fimer, realtà lopmbarda con sede a Vimercate che esporta il 95% della suo fatturato, sarà presente allo stand F46 del padiglione 27: nell'occasione esporrà due nuove linee di sistemi di ricarica. Oltre al dispositivo a corrente continua da 350 kW, denominato Hyperfast, porterà un sistema a corrente alternata da 22 kW.



Al riguardo, Diego Trabucchi, responsabile vendite E-Mobility di Fimer, chiarisce: "I nostri innovativi sistemi di ricarica ad alta potenza sono frutto di un know-how che ci permette di competere ai massimi livelli. La nostra soluzione Hyperfast da 350 kW ha infatti la particolarità, unica, di essere modulare, in quanto realizzata sulla base di un impianto scalabile secondo multipli di 75 kW collegati in parallelo. Questo permette alla nostra colonnina di anticipare i tempi, offrendo ai clienti la possibilità di installare oggi un dispositivo base da 75 kW, già supportato da molte auto elettriche, per poi salire fino alla massima prestazione aggiungendo modulo su modulo all'arrivo di auto elettriche di nuova generazione. Una soluzione a prova di futuro, in quanto nessun mezzo elettrico oggi in commercio è in grado di assorbire un livello di carica da 350 kW, ma in questo modo abbiamo creato una soluzione in linea non solo con le esigenze dei nostri clienti ma con le esigenze degli operatori di rete".