Honda e-Prototype in anteprima mondiale al Salone di Ginevra

Honda e-Prototype, il nuovo veicolo elettrico urbano della Casa nipponica, è stato mostrato in anteprima al Salone dell'automobile di Ginevra. Questo nuovo modello è stato sviluppato a partire dall'Urban EV Concept del 2017 ed è parte essenziale della strategia europea sull'elettrificazione di Honda.

Guarda le fotoHonda ePrototype

La prima vettura Honda compatta su piattaforma EV dedicata, offre un mix di efficienza, prestazioni e funzionalità studiato ad hoc per i contesti urbani. Honda e-Prototype offrirà un'autonomia di oltre 200 km e una funzione di "ricarica veloce" dell'80% della batteria in 30 minuti.



Tra gli elementi di design che evidenziano il carattere semplice ed essenziale, vi sono le maniglie delle portiere "estraibili" e le videocamere compatte in sostituzione dei tradizionali specchietti retrovisori laterali: caratteristiche distintive per un veicolo di questa categoria.