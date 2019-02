28 nuovi Mercedes Citaro ibridi nella flotta Tper a Ferrara e Bologna

Ventotto nuovi mezzi ibridi entrano a far parte della flotta di Tper: un investimento di 6,2 milioni di euro, finanziato dall'azienda stessa al 90% e da fondi Ue, che serviranno a potenziare il servizio a Bologna (dove andranno 19 bus lungo le linee 90 e 96) e a Ferrara (per la linea 6, che collega la città con l'Ospedale di Cona). La dotazione di Tper sale così a quota 86 bus ibridi, diventando la più numerosa a livello nazionale e una delle più rilevanti in Europa.

I mezzi sono Mercedes Citaro e possono contare su 84 posti in piedi, 26 seduti e uno attrezzato per passeggeri in carrozzina.

Inoltre, la loro particolare tecnologia di trazione consentirà di ridurre i consumi fino a un risparmio dell'8,5% di carburante: la tecnologia di cui dispongono prevede una particolare funzione di recupero energetico durante le fasi di decelerazione e frenata con un accumulo di energia da utilizzare durante la ripartenza e l'accelerazione.