Mobilità elettrica, al via l'edizione 2019 degli eTestDays

Al via la seconda edizione degli eTestDays che darà la possibilità alle aziende di testare le auto elettriche. "La mobilità elettrica deve essere provata in prima persona. L'iniziativa eTestDays mira proprio a risvegliare l'attrazione per questa tecnologia innovativa", spiega Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità.

L'iniziativa si rivolge a tutte le aziende e imprese altoatesine e dà la possibilità di testare in prima persona un veicolo elettrico per quattro giorni nella quotidianità aziendale. Dal 25 febbraio al 24 marzo tutti gli interessati possono fare domanda di partecipazione su www.greenmobility.bz.it Con un po' di fortuna, a maggio 2019 si potrà testare un veicolo elettrico direttamente in azienda. Saranno messe a disposizione una gamma di veicoli elettrici a batteria e a idrogeno, nonché ibridi plug-in di costruttori automobilistici innovativi. Quest'anno sarà possibile provare anche il veicolo da trasporto. Nel 2018 sono state 670 le domande di partecipazione all'iniziativa eTestDays e 61 aziende hanno effettivamente potuto effettuare il test.