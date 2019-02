Auto: Di Maio, vogliamo sostenere mobilità elettrica

"La mobilità elettrica rappresenta una nuova opportunità per l'economia italiana ed è una sfida di questo settore che vogliamo sostenere e incoraggiare". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio al question time rispondendo a una domanda sulle iniziative che il governo intende prendere in favore del settore auto.

Di Maio ha parlato infatti tra l'altro di "programmi di investimento nel settore dell'automotive" che "sono in corso di negoziazione: fra questi c'è un progetto che metterà in campo nuovi veicoli elettrici e a guida autonoma che prevede lo sviluppo di processi e di prodotti per l'industrializzazione di una nuova gamma di macchine elettriche".