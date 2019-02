Da 1 aprile a Roma tornano minibus elettrici nel centro storico

"Il primo aprile Roma riavrà i suoi minibus elettrici: torneranno a circolare nel centro storico.

Una promessa che abbiamo mantenuto per ridare ai cittadini un servizio essenziale. Abbiamo presentato a dicembre il prototipo 100% elettrico del nuovo minibus: i primi mezzi saranno in circolazione da aprile sulla linea 119, per poi proseguire a giugno con la linea 117. Entro luglio saranno 25 i minibus elettrici su strada. L'obiettivo è arrivare a 60 entro il 2020".

Lo annuncia su fb l'assessora capitolina alla Città in Movimento Linda Meleo.

"Ripristiniamo un servizio importante e molto apprezzato da cittadini e turisti in aree di grande pregio come il Tridente e Monti, tra San Giovanni e Largo Chigi. Ricordo che nel rione storico di Monti stiamo anche per realizzare una nuova isola ambientale, un altro progetto cruciale che cambierà il volto del quartiere, in chiave di mobilità sostenibile", ha aggiunto spiegando che "il ritorno dei minibus ad aprile è un importante traguardo per Atac, presentato oggi ai cittadini in sede di commissione Mobilità con l'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, Enrico Stefàno e la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi.

Un passo avanti per migliorare e potenziare tutta la rete del trasporto pubblico, nel rispetto della mobilità sostenibile".