I biocarburanti coprono il 6,5% dei consumi nei trasporti in Italia

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Nel 2017 sono stati immessi al consumo in Italia circa 1,2 milioni di tonnellate di biocarburanti per i trasporti, in larghissima parte biodiesel. La quota dei consumi totali coperta dalle rinnovabili risulta pari al 6,5%, a fronte di un obiettivo nazionale al 2020 fissato dalla Ue al 10%. E' quanto emerge dal rapporto "Energia da fonti rinnovabili in Italia - 2017" pubblicato oggi dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la società pubblica per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. (ANSA).