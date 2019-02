Engineering acquisisce società Smart Mobility Kiunsys

Municipia spa - controllata di Engineering ha acquisito il 100% di Kiunsys, azienda nata come spin-off dell'Università di Pisa specializzata nella progettazione e produzione di tecnologie per dare esecuzione a progetti avanzati di Smart Mobility, Smart Parking e City Logistics. Lo si legge in una nota secondo cui l'operazione si inserisce nell'ambito dell'evoluzione dell'offerta Engineering orientata ad accelerare i processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione a tutti i livelli. Kiunsys ha all'attivo progetti di ricerca nazionali ed europei, con soluzioni già operative in oltre 80 città, tra cui Amburgo, Bucarest, Firenze, Mantova, Milano, Napoli, Parma, Pisa e Verona. Con un pacchetto di oltre 20 servizi per la mobilità urbana collegati a sofisticati sistemi di sensoristica, le soluzioni Kiunsys permettono di gestire, in base a specifici parametri stabiliti dalle amministrazioni, gli ingressi alle aree ZTL, i parcheggi, la concessione dei permessi, la regolazione del transito e della sosta, oltre che tutti i canali digitali di informazione e pagamento.