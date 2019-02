Sicilia: obbligo punto ricarica elettrica impianti benzina

Scatta l'obbligo per gli impianti di distributori di carburante, che ricadono all'interno della rete autostradale in Sicilia e quelli che hanno erogato nel corso del 2017 oltre 5 milioni di litri di benzina e gasolio, a installare e rendere operativo un punto di ricarica elettrica a corrente continua "Fast Dc DC" di potenza elevata con un voltaggio non inferiore a 30 Kw. Lo prevede una norma della legge di stabilità incardinata all'Ars, che obbliga gli impianti ad adeguarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.