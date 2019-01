A chi compra Audi e-tron in regalo energia per 14.000 km

Audi Italia ha aperto la prevendita della e-tron, prima auto elettrica di produzione di serie del brand, accompagnando l'annuncio con una proposta choc che prevede il regalo agli acquirenti di energia sufficiente per percorrere in due anni sino a 14.000 km. Offerto negli allestimenti Advanced e Business, il Suv a zero emissioni della Casa dei Quattro anelli, è equipaggiato con la trazione integrale e monta una batteria da 95 kWh in grado di assicurare un'autonomia di marcia per pieno di elettroni che supera i 400 chilometri. L'avvio della sua prevendita avviene a poche settimane dal test drive di Abu Dhabi, in cui la stampa internazionale ha potuto saggiarne in anteprima le qualità dinamiche. Tra gli atout del modello, evidenziati proprio durante le prove, ci sono il sistema di frenata elettroidraulico e gli specchietti retrovisori esterni 'virtuali'. Altro elemento distintivo è il dispositivo di ricarica rapida da 150 kW che permette di rifornirne gli accumulatori all'80% in soli 30 minuti.



Costruita nello stabilimento 'carbon neutral' di Bruxelles, la e-tron viene proposta nel nostro Paese con un listino che parte da 83.930 euro. Una cifra importante a cui corrisponde una dotazione di rilievo che comprende lo sterzo progressivo, il sistema di navigazione MMI plus con hotspot per connettere dei dispositivi con cui navigare su Internet e il controllo della dinamica di marcia Audi drive select. Grazie a un accordo siglato con Enel X, la e-tron sarà anche facile ed economica da ricaricare. Dalla Filiale italiana del Costruttore di Ingolstadt chiariscono: "E' stata ideata l'offerta Ready for e-tron che facilita la vita ai privati e alle piccole e medie imprese che decidono di convertirsi alla mobilità elettrica. Il pacchetto è un'opzione a listino gratuita e permette di beneficiare del sopralluogo domestico, della consulenza per l'aumento della potenza elettrica dell'impianto di casa, della predisposizione del sistema di ricarica e dell'accesso - mediante l'app e la card Enel X Recharge - alla rete pubblica Enel X. I Clienti di Audi e-tron beneficiano di un bonus gratuito di 3.300 kWh d'energia in due anni, equivalenti a una percorrenza media stimata di oltre 14mila chilometri".