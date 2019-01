Da Scania motrici per test autostrade elettriche in Germania

Il ministero federale tedesco dell'ambiente, della tutela della natura e della sicurezza nucleare (BMU) ha deciso che sarà Scania a fornire i veicoli per le tre autostrade-test elettrificate in sperimentazione in Germania. L'assegnazione è avvenuta a seguito di una gara d'appalto pubblica.



Le prime prove di impiego prenderanno il via la prossima estate, sul tratto della A5 che attraversa l'Assia: qui è già stato completato un tratto elettrificato con linee aeree della lunghezza di 5 chilometri che permette la ricarica delle batterie dei mezzi elettrici e ibridi plug-in, mentre sono in movimento.



I 15 veicoli equipaggiati con pantografi, collettori di elettricità per la ricarica in movimento, sono stati sviluppati in collaborazione con Siemens e montati sul telaio, dietro la cabina, di motrici di tipo ibrido, modello R450.



Alle sperimentazioni di maggio sulla A5, seguiranno entro la fine dell'estate 2019 quelle sulla A1 fino a Lubecca, con rete aerea estesa sino al porto e quelle lungo una tratta della strada federale B462 nel Baden-Württemberg, ancora da realizzare, la cui operatività è prevista per l'inizio del 2020.



Dal costruttore di mezzi pesanti fanno sapere: "Scania è già stata scelta come partner nel progetto di ricerca svolto da Volkswagen Group Research. Un ibrido R450 dovrebbe essere consegnato per il progetto a febbraio, la messa in servizio si sta svolgendo lungo la tratta di prova di Siemens fuori Berlino.



Un secondo veicolo verrà consegnato nell'autunno del 2019. Il programma di ricerca cercherà di analizzare e ottimizzare il sistema di propulsione, la gestione dell'energia, il sistema di trasmissione ibrida, l'invecchiamento della batteria e il sistema di raffreddamento di nuova generazione".



Secondo alcuni studi, le autostrade elettrificate potrebbero aiutare a contribuire ad abbassare le emissioni di CO2 generate dal traffico di Tir e camion. In merito alle possibili applicazioni di tecnologie analoghe nel nostro Paese, Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania, ha ribadito ad ANSA alcuni concetti già espressi di recente all'annuncio del progetto di elettrificazione della A35 Brebemi: "Lo sviluppo della prima autostrada elettrificata in Italia, una delle prime in Europa, è un esempio di grande eccellenza sul fronte dell'innovazione: un progetto estremamente rivoluzionario, destinato a cambiare per sempre la concezione del trasporto su gomma. La collaborazione di Scania con A35 Brebemi, Siemens e tutti gli interlocutori coinvolti - ha sottolineato - dimostra come solo attraverso la cooperazione con partner strategici riusciremo ad accelerare il processo di cambiamento verso un sistema di trasporto sostenibile".(ANSA).