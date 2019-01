Vw, prezzi piccole auto e autonomia problemi dell'elettrificazione

Il capo del consiglio di sorveglianza di Volkswagen Hans Dieter Pötsch si aspetta, a causa del passaggio necessario alle auto elettriche, prezzi in forte aumento per le auto di piccole dimensioni. "Il livello dei prezzi di oggi non può essere mantenuto se queste auto sono dotate di motori elettrici", ha detto al "Welt am Sonntag". "Pertanto, porterà inevitabilmente a significativi aumenti di prezzo nel segmento delle auto piccole".

Il primo progettato come una pura auto elettrica VW, il modello I.D., sarà disponibile da 30 000 euro, ha annunciato Pötsch. Tuttavia, i clienti dovrebbero accettare alcuni inconvenienti. Quindi la gamma di molte auto elettriche è attualmente solo tra 300 e 400 chilometri, molto meno di benzina o diesel.

La settimana scorsa, il direttore vendite di VW Christian Dahlheim aveva già messo in guardia contro l'aumento dei prezzi delle auto a causa di valori limite più severi per le emissioni di CO2. Ha parlato di aumenti dei costi dei materiali nell'ordine di una media di fino a 3000 euro per veicolo. Questo dovrebbe poi influenzare anche i prezzi nel commercio di auto.

In futuro, verrà posta la domanda se le persone a basso reddito possano permettersi la propria auto, ha affermato Pötsch. Ciò è passato in secondo piano nella definizione dei nuovi limiti di CO2. Non c'è alternativa all'auto elettrica. Volkswagen investirà massicciamente nella costruzione di batterie di trazione, ha affermato il presidente del consiglio di sorveglianza. Finora, il Gruppo mantiene anche un impianto pilota per la produzione di celle.