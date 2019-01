Venezia: al Lido arrivano i bus elettrici, piano da 6 milioni

Il Lido di Venezia sarà la prima zona del Comune lagunare ad adottare la mobilità 'green', con l'utilizzo di autobus elettrici per il trasporto pubblico.

Lo ha deciso oggi la Giunta comunale, stanziando circa 6 milioni di euro, parte di un progetto complessivo del valore di 28 milioni. Il finanziamento è destinato alla realizzazione di nove punti di "ricarica veloce" degli autobus nelle isole del Lido e di Pellestrina, le "strisce" che dividono la Laguna dal Mare Adriatico. A questi si aggiungeranno altri nove punti di ricarica "lenta", uno mobile (carrellabile), un sistema di controllo e quattro cabine di trasformazione della corrente elettrica da media a bassa tensione.

I lavori dovrebbero essere completati entro la fine dell'anno per permettere al sistema di entrare in esercizio tra la fine del 2019, con i primi test sul campo, e nel corso del 2020 con mezzi ad alimentazione completamente elettrica in sostituzione di quelli diesel. All'investimento infrastrutturale si aggiungeranno oltre 22 milioni per la fornitura di 30 autobus ad alimentazione elettrica. I nuovi mezzi avranno emissioni pari a zero, con una riduzione di oltre 2.200 tonnellate all'anno di anidride carbonica e di 17 tonnellate di ossidi di azoto e miscele, 16 di monossido di carbonio, una di idrocarburi e 245 chilogrammi di particolato.