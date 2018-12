A Genova inaugurato noleggio di auto e bici elettriche

Diventare un punto di riferimento dei green mover e puntare sulla sostenibilità. Questo il focus della start-up Nucleo - Special Concepts nata nel 2013 a Genova.

Per il compleanno è stato inaugurato il servizio di noleggio dei veicoli elettrici 'Nucleo Rental' che prevede un modello ibrido tra car sharing e noleggio breve termine, "che dovrebbe - spiega Sergio Torre, titolare della start-up - che dovrebbe permettere di far noleggiare e provare con facilità i veicoli elettrici a prezzi molto competitivi, che comprendono il parcheggio nelle Aree Blu di Genova e il servizio di ricarica illimitato fornito da Duferco Energia". Nel 2019 l'ambizione è quella di completare la flotta con un veicolo elettrico per modello. "Stiamo inoltre creando - aggiunge Torre - la rete di pick-up e delivery point, dove sarà possibile ritirare e consegnare i veicoli su tutto il territorio comunale, oltre a una nuova piattaforma informatica per la gestione del servizio sia su web che in app. Il noleggio è inoltre già disponibile a breve o a lungo termine per le biciclette elettriche". Alla presentazione presente anche l'assessore all'Ambiente Matteo Campora, promotore dell'incentivo di oltre 200 mila euro andato a ruba a inizio anno per l'acquisto di bici e scooter elettrici messo a disposizione dal Comune di Genova. Il progetto è stato consegnato all'assessore alla Mobilità Stefano Balleari: "Abbiamo già ricevuto diversi progetti di piste ciclabili sulla direttrice Fiumara-Boccadasse e Pontedecimo-Fiumara ma questo è molto più circoscritto e con un'implementazione che potrebbe avere pochi impatti e pochi costi". Balleari ha definito "innovativo" il modello di noleggio tra car sharing e il tradizionale noleggio a breve termine con veicoli elettrici: "Un esperimento imprenditoriale che si aggiunge alle altre iniziative che sta testando l'Amministrazione con car, scooter e bike sharing".