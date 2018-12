Nuova Nissan Leaf Nismo RC, bolide da corsa 'sposa' ecologia

Un'elettrica da corsa che integra tutte le tecnologie a disposizione dei veicoli a zero emissioni della gamma Nissan. Il costruttore giapponese presenta la nuova Leaf Nismo RC, auto da corsa elettrica con una potenza massima e un'erogazione di coppia più che raddoppiate rispetto alla versione precedente.



Sviluppata da Nismo, la divisione sportiva di Nissan specializzata nelle tecnologie di gara, la Leaf Nismo RC ha fatto il suo debutto ufficiale nel circuito del Fuji in occasione del Nismo Festival, accanto alla nuova auto da corsa elettrica di Nissan per la Formula E.



Con il doppio motore elettrico, la trazione integrale e un nuovo design per gli esterni, questa vettura ad alte prestazioni dimostra che una guida più responsabile ed ecosostenibile è possibile, senza rinunciare alle prestazioni tipiche di un'auto prestazionale. Nissan prevede di produrre sei Leaf Nismo RC da diffondere in varie parti del mondo, per garantire agli appassionati di motori un'esperienza all'insegna della potenza e delle emozioni.



La nuova Nissan Leaf Nismo RC è alimentata da due motori elettrici collocati alle estremità opposte del telaio. Insieme generano una potenza combinata di 240 kilowatt (120kW ciascuno) e forniscono alle ruote una coppia istantanea pari a 640Nm. La potenza massima e l'erogazione di coppia risultano più che raddoppiate rispetto alla versione precedente, lanciata nel 2011. Tra le tecnologie di trasmissione riprese dalla nuova Nissan Leaf spiccano gli inverter e la batteria agli ioni di litio ad alta capacità.



Leaf Nismo RC presenta inoltre una serie di componenti leggeri e una struttura monoscocca sportiva interamente in fibra di carbonio, per un peso complessivo di 1.220 chili. Il rapporto potenza-peso consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, con un incremento di velocità del 50% rispetto al modello precedente.



Se gli interni sono basati sulla versione originaria, gli esterni presentano un look decisamente più grintoso. Il cofano dalle linee allungate e l'inconfondibile griglia V-motion di Nissan evidenziano il design rivisitato nella parte anteriore.



Il caratteristico schema cromatico argento e nero con accenti rossi in puro stile Nismo - simile alla vettura Nissan di Formula E - crea una sensazione di costante dinamismo, anche quando l'auto è ferma sulla linea di partenza.