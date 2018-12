Nissan e-van sharing a Roma, per consegne a zero emissioni

Ha preso il via a Roma il servizio di e-Van Sharing, che permetterà di effettuare consegne e trasportare merci liberamente nella Capitale grazie al noleggio presso le concessionarie Nissan di veicoli commerciali 100% elettrici. Il progetto di e-Van Sharing, lanciato da Nissan Italia in collaborazione con la propria rete delle concessionarie nell'area romana (inizialmente Mirauto, Numero Sette, Roscini Veicoli Industriali), è rivolto a piccoli imprenditori, liberi professionisti e cittadini, e consentirà di noleggiare un van e-NV200 per il periodo necessario al trasporto e alla consegna delle merci in centro città. Gli interessati potranno usufruire del servizio registrandosi ad un apposito sito e poi utilizzando l'app denominata Glide per prenotare il veicolo e pagare al termine dell'utilizzo. Il progetto Nissan e-Van Sharing si inserisce nell'ambito della strategia di Nissan di garantire una mobilità a zero emissioni, silenziosa e tecnologicamente avanzata. Nella Capitale Nissan Leaf e il van Nissan e-NV200 100% elettrici sono entrati a far parte, ad aprile 2018, dell'autoparco comunale attraverso un avviso pubblico per la fornitura di veicoli elettrici in comodato d'uso gratuito. È stata inoltre installata di recente, in collaborazione con Scame, la prima stazione di ricarica a parete (wall box) del Campidoglio, a disposizione dell'amministrazione comunale.