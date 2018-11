Trapiantato in un bus urbano il cuore elettrico della Bmw i3

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Il costruttore turco Karsan ha presentato a Monaco di Baviera il primo esemplare del Jest Electric, un bus elettrificato compatto da 8 metri - ideale per le città storiche - che nasconde sotto una moderna e funzionale carrozzeria lo stesso 'cuore' elettrico della Bmw i3. Questo mezzo per trasporto pubblico nasce infatti da un accordo siglato tra le due aziende per la fornitura del sistema di propulsione e delle batterie. L'unità Bmw da 170 Cv e 290 Mn di coppia è alimentata da batterie in quattro diverse configurazioni - 33, 44, 66 o 88 kWh - per rispondere a diverse esigenze di autonomia o di caratteristiche del tragitto. La ricarica, comunica il costruttore, può avvenire in 8 ore con colonnine convenzionali oppure in 1-2 ore con sistemi rapidi DC.



