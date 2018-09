Vision Urbanetic, trasporto intelligente di persone e cose

ROMA - Con Vision Urbanetic, Mercedes-Benz Vans presenta una strategia di mobilità rivoluzionaria che elimina la barriera fra trasporto di passeggeri e trasporto di merci, permettendo di realizzarli in base alla domanda ed in un'ottica di efficienza e sostenibilità.



Questo concept, equipaggiato con un motore elettrico, è capace di guidarsi in autonomia, e si presenta con diverse strutture intercambiabili: per il trasporto passeggeri o merci.



Nella versione Ride Sharing, Vision Urbanetic può accogliere fino a dodici passeggeri, mentre con il modulo Cargo può trasportare fino a dieci pallet Epal. A fronte di una lunghezza del veicolo di 5,14 metri, la lunghezza del vano di carico è di 3,70 metri. Inoltre integra un'infrastruttura 'IT' che analizza in tempo reale domanda ed offerta in una determinata area. Il risultato è una flotta di veicoli capaci di guidarsi autonomamente, i cui percorsi vengono pianificati in modo flessibile ed efficiente sulla base delle attuali necessità di trasporto.



Grazie all'interconnessione, all'analisi di informazioni locali ed a una gestione intelligente, il sistema è in grado di valutare le esigenze del momento e, allo stesso tempo, sviluppare capacità di autoapprendimento. Ad esempio, il sistema può anticipare esigenze future e regolarsi di conseguenza. Ciò permette di ottimizzare i processi, riducendo i tempi di attesa o di consegna ed evitando il traffico. Attraverso i dati raccolti nel Vehicle Control Center, una centrale di comando dove confluiscono e vengono analizzate le richieste, il sistema è in grado di riconoscere, ad esempio, un nutrito gruppo di persone in una determinata zona e soddisfarne la domanda in modo rapido ed efficiente, inviando sul posto i veicoli necessari. Il sistema è quindi in grado di intervenire in modo flessibile senza basarsi su percorsi prestabiliti oppure orari prefissati.