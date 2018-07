Smart, auto elettriche per chi è in vacanza sul lago di Como

ROMA - Una vacanza all'insegna dello spirito eco-chic. L'ultima trovata arriva da Smart: a partire da quest'estate, infatti, gli ospiti delle case vacanza Vacay sul lago di Como ed i turisti presenti lungo le sponde del Lario potranno noleggiare, grazie all'esperienza di Edilfar Rent, una Smart elettrica per l'intero periodo del soggiorno. Un passpartout per muoversi a zero emissioni, senza il pensiero di strisce blu e zone a traffico limitato. Grazie ad una flotta di 10 smart EQ fortwo, le strutture ricettive di Vacay offrono, infatti, ai propri clienti un servizio di courtesy car a zero emissioni. La mobilità a zero emissioni firmata smart entra così a far parte del bouquet di servizo premium offerti da Casa Adriana, Casa Lorenza, Casa Alice, Casa Azzurra, Casa Margherita e Casa Lucrezia: sette esclusive location affacciate sul lago di Como.



''Fare sistema è una parola chiave nello sviluppo della mobilità elettrica - ha dichiarato Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales senior manager Italia -. Siamo felici che la nostra smart sia stata l'elemento di unione tra due realtà che, in un contesto completamente nuovo, contribuiscono a promuovere i valori della guida a zero emissioni''.