Metano, soluzione pronta e praticabile a problemi ambientali

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Da più parti, compreso il mondo accademico, si sottolinea come una soluzione ai problemi dell'inquinamento generato dal traffico sia pronta, disponibile a costi accettabili, più economica nell'utilizzo e con una infrastruttura che - pur essendo ancora lontana dalla completezza - è più che sufficiente per far circolare senza stress gli utenti. Questa soluzione si chiama metano, cioè gas naturale compresso (GNC), ed è una strada che Seat - la marca spagnola del Gruppo Volkswagen - ha intrapreso da tempo e con ottimi risultati. ''Il metano è un'alimentazione sicura, economica e sostenibile - ha detto ad ANSA Pierantonio Vianello, direttore di Seat in Italia - Nel momento del rifornimento, il metano consente un risparmio del 55% rispetto alla benzina e del 30% rispetto al Diesel, le emissioni di CO2 si riducono quasi del 20% e le emissioni di particolato di un 95% circa. Per questo in Seat pensiamo che il gas naturale non debba essere considerato soltanto come una tecnologia ponte, bensì come una reale alternativa a lungo termine''. Il metano è un'energia alternativa sostenibile e profittevole rispetto alle alimentazioni tradizionali e alle vetture elettriche; e la cosa più bella è che si tratta di una tecnologia che esiste già, perciò non sono necessari grandi investimenti e può essere ampiamente offerta ai clienti.



''Certamente, gli utenti richiedono maggiore autonomia - ha sottolineato Vianello - e vorrebbero anche che il rifornimento possa avvenire sul posto di lavoro o a casa, in modo rapido. In poche parole, che il processo sia facile ed economico. E su questo bisogna continuare a lavorare tutti insieme, concorrenti, fornitori, istituzioni, in modo da creare un ecosistema e far sì che il metano si confermi una valida alternativa all'elettrificazione o ad altre soluzioni tecnologiche di alimentazione''. Seat ha attualmente la più ampia gamma di vetture a metano, dalla piccola Mii alla Leon passando per la Ibiza. ''Sono auto che non richiedono ulteriore sviluppo tecnologico - ha ribadito Vianello - sono affidabili, sicure, estremamente competitive in termini di costi, confortevoli e molto pratiche. Offrono un'autonomia maggiore rispetto ad altre opzioni e il loro utilizzo si adatta meglio di altre tecnologie sia in contesti di guida urbana, sia interurbana sulle medie e lunghe percorrenze. Ed entro la fine di quest'anno, nella gamma Seat verrà inoltre introdotta la Arona TGI, l'unico suv a metano al mondo, per portare i vantaggi dell'utilizzo di quest'alimentazione anche nel segmento più amato dalla clientela''. (ANSA)