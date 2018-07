Trenitalia e mytaxi, partnership per trasporto integrato

ROMA - Nuovo step per la partnership fra Trenitalia e mytaxi, che nasce con l'obiettivo di offrire ai clienti delle due società un'esperienza di viaggio diversa integrando il trasporto ferroviario con il servizio taxi. Da oggi, infatti, mytaxi entra nel network di aziende partner del Programma Fedeltà offerto da Trenitalia agli oltre 7 milioni e 500mila soci CartaFreccia, che potranno ottenere un punto fedeltà per ogni 2,5 euro spesi a bordo di uno dei 3.000 mytaxi disponibili a Roma, Milano e Torino. Quella tra Trenitalia e mytaxi è la prima partnership di questo genere ad essere realizzata in Europa. Ha avuto inizio a settembre 2017 con uno sconto del 50%, offerto da mytaxi, su tutte le corse pagate via app con partenza o destinazione le stazioni di Milano Centrale, Garibaldi e Rogoredo e di Roma Termini, Tiburtina e Ostiense. Nei mesi successivi si sono aggiunte ulteriori iniziative promozionali culminate nell'offerta, ancora in essere, che prevede l'acquisto di un voucher mytaxi del valore di 10 euro al costo scontato di 9 euro tramite il portale di Trenitalia.