Debutta nel 2019 M, nuova marca Volvo dedicata alla mobilità

ROMA - Si chiama M, come la linea di modelli ad alte prestazioni di Bmw, ma per Volvo questo nuovo marchio (problemi di registrazione a parte) servirà ad ampliare le attività internazionali della Casa sino-svedese nell'ambito della mobilità fornendo un affidabile accesso on demand a vetture e servizi mediante una App intuitiva.M di Volvo - si legge nella nota dell'azienda - raccoglierà informazioni sulle esigenze, le preferenze e le abitudini dei suoi utilizzatori per poi personalizzare la relazione con il cliente. Il suo debutto è previsto in Svezia e negli Stati Uniti nella primavera del 2019.



"Volvo si sta evolvendo in qualcosa che va ben al di là di una semplice Casa automobilistica - ha dichiarato Hakan Samuelsson, presidente e CEO di Volvo Cars - Riconosciamo il fatto che i consumatori che risiedono in centri urbani stanno rivedendo il tradizionale concetto di possesso di una vettura. M fa parte della nostra risposta a questo cambiamento. Ci stiamo gradualmente trasformando in un fornitore diretto di servizi ai consumatori nell'ambito della nostra nuova missione che va sotto il nome di Freedom to Move".



Gli esperti che lavorano a M stanno sviluppando una tecnologia di apprendimento proprietaria in grado di porre domande agli utilizzatori circa le loro esigenze specifiche, invece di limitarsi a informarli su dove possono effettuare il ritiro di una vettura. "I servizi attualmente disponibili offrono essenzialmente solo un'alternativa al taxi o ai mezzi pubblici - ha spiegato Bodil Eriksson, CEO di Volvo Car Mobility. - Noi ci concentriamo invece su come le persone utilizzano le auto che posseggono ed è questo che ci differenzia. Il nostro obiettivo è fornire una vera alternativa a quell'esperienza. Vogliamo fornire una soluzione che ci consenta di vivere la vita in base alle nostre esigenze, di fare ciò che dobbiamo fare e di sfruttare al meglio il prezioso tempo a nostra disposizione. Riteniamo di avere l'opportunità di offrire un'esperienza di livello superiore''. Oltre a disporre di un team di talenti di alto livello e di esperti in software digitale di grande competenza e ricercatissimi sul mercato, M fa affidamento sui 20 anni di raccolta di dati e di esperienza di Sunfleet, la società di Volvo Car Group che ha anticipato il trend del car sharing.



Sunfleet, con le sue 500mila transazioni annue e una flotta di 1.700 vetture (è la principale società di car sharing in Svezia). Nel 2019 verrà integrata all'interno di M, così da estenderne i servizi agli attuali membri di Sunfleet. Stoccolma, in Svezia, verrà utilizzata come base per lo sviluppo di M ed è la sede dove Volvo sta già effettuando una serie di test. M si configura come nuovo marchio di Volvo Car Mobility - una società a sé stante all'interno di Volvo Car Group e interamente di proprietà di quest'ultimo - che aspira a fornire ai consumatori residenti in aree urbane e metropolitane una migliore alternativa al possesso di un'automobile. La missione di M è quella di consentire a un numero maggiore di persone di muoversi liberamente, in modo mirato e sostenibile. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web:www.m.co