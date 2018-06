Dopo bici arriva monopattino a noleggio, debutta a Parigi

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - La startup americana Lime punta a rivoluzionare la mobilità in Europa portando nelle grandi città bici e monopattini elettrici a noleggio. La società californiana, che conta un milione di utenti in 60 città statunitensi, oggi ha inaugurato il servizio a Parigi, dopo il lancio a Zurigo della settimana scorsa.



Nelle strade della capitale francese sono comparsi centinaia di monopattini, e in futuro - spiega l'azienda - ne arriveranno migliaia, presumibilmente anche di bici. Il funzionamento è semplice: trovato il monopattino più vicino sulla app, lo si sblocca con lo smartphone, attraverso cui si fa il "check out" una volta giunti a destinazione. Il costo è di un euro a noleggio più 15 centesimi per ogni minuto di utilizzo, e il mezzo può essere parcheggiato in strada, senza bisogno di portarlo in aree apposite.



I monopattini di Lime, corredati da un casco, sono utilizzabili solo da maggiorenni muniti di patente. Hanno 32 chilometri di autonomia e una velocità massima di 24 chilometri all'ora. Stessa velocità per le bici, che però offrono un'autonomia di 80 chilometri e non richiedono la patente di guida. La startup intende espandersi in altre città europee entro l'anno. (ANSA).