Toyota, al via Hybrid school per nuovi clienti brand

ROMA - Al via oggi l'Hybrid School, il nuovo programma di Toyota per i clienti che si sono avvicinati alla tecnologia ibrida e vogliono conoscerne nel dettaglio il funzionamento ed i vantaggi.



Si tratta di un programma di formazione post acquisto che consente ai nuovi acquirenti dei modelli del brand dotati di tecnologia Hybrid Electric di apprendere il giusto utilizzo e i reali punti di forza del loro nuovo veicolo. I corsi di guida, totalmente gratuiti, si svolgeranno presso le concessionarie di tutta Italia, con cadenza trimestrale.



Saranno strutturati attraverso formazione teorica in aula e prove pratiche di guida affiancati dai piloti della Toyota Driving Academy, la scuola di guida ufficiale di Toyota. I clienti saranno contattati direttamente dalla casa a tre mesi dall'acquisto.