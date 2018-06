Da Torino a Pechino con l'auto a biogas, avventura ecologica

(ANSA) - BRUXELLES, 8 GIU - Partirà sabato 16 giugno, da Piazza San Carlo, la traversata Torino-Pechino edizione 2018 in un'auto riconvertita con un sistema dual fuel: il pilota toscano Guido Guerrini ha presentato la sua avventura ecologica in una conferenza sulle tecnologie del futuro, ospitata al Parlamento europeo dall'eurodeputato M5S Dario Tamburrano. L'azienda piemontese "Ecomotive solutions" ha finanziato la riconversione di un vecchio fuoristrada Toyota Hilux, normalmente molto inquinante, con un motore che miscela diesel e metano, anche quello prodotto dagli scarti agricoli, il cosidetto "biogas".



"Con questo viaggio speriamo di sostenere la diffusione di questo tipo di alimentazione per i motori, che offre un abbattimento dei costi e dell'impatto ambientale" ha spiegato Guerrini all'ANSA. Grazie a queste riconversioni "si può risparmiare fino al 30% sul prezzo del carburante, in due anni l'investimento è ripagato e anche mezzi come questi, molto inquinanti, possono tornare a circolare nei centri storici".



L'arrivo a Pechino è previsto ai primi di agosto, la traversata sarà raccontata sul sito internet www.torinopechino.com, e sull'apposita pagina Facebook "Torino-Pechino2018". (ANSA).