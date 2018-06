Parco Valentino, Smart EQ fortwo e-cup sbarca a Torino

ROMA - Dopo la prèmiere capitolina in occasione della gara di Formula E, le smart EQ fortwo e-cup arrivano a Torino. Cinque delle sedici 'racecar' impegnate nel primo campionato monomarca 100% elettrico saranno tra i protagonisti del Parco Valentino. Un calendario di attività che avrà inizio domani con la 'Night Parade', l'evento inaugurale della kermesse torinese. Nei giorni successivi le vetture, saranno esposte a piazza Castello, piazza Vittorio, piazza San Carlo e presso l'area espositiva della Stella, all'interno del Parco Valentino. Nell'area test drive di Parco Dora gli appassionati potranno, inoltre, salire a bordo delle smart EQ fortwoe-cup e vivere un'esperienza high performance a zero emissioni. Le smart EQ fortwo e-cup, torneranno poi a sfilare il 10 giugno per il 'Gran Premio Parco Valentino', l'evento di chiusura dell'esposizione torinese. Smart EQ fortwo e-cup nasce per esaltare il piacere della guida elettrica e vedrà sulla griglia di partenza 16 vetture preparate ed omologate per le competizioni. La ricarica delle smart EQ fortwo verrà effettuata attraverso le colonnine e la tecnologia forniti da Enel X. L'organizzativa del trofeo è affidata al team di LPD, che vanta una lunga esperienza nel mondo del motorsport e da diversi anni impegnato nella gestione dell'attività dell'AMG Driving Academy Italia.



''Smart interpreta la mobilità elettrica nella sua dimensione migliore: agilità e scatto per un piacere di guida senza compromessi ed a zero emissioni locali - ha dichiarato Lucio Tropea, smart & innovative sales Senior Manager Italia -. Il trofeo smart EQ fortwo e-cup offre l'occasione di uscire dai contesti tradizionali per esaltare le qualità della smart EQ fortwo, il lato green di Brabus''.