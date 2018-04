IrenGo acquista 20 Renault Zoe per carpooling aziendale

ROMA - Il progetto IrenGo di offerta di veicoli elettrici in noleggio o car sharing con incluso il 'pieno' di energia da fonti rinnovabili, amplierà la sua portata con l'introduzione nella flotta di 20 Renault Zoe, destinate al carpooling aziendale. Le auto saranno, quindi, condivise contemporaneamente da più lavoratori come mezzi per il casa-ufficio. Le macchine si aggiungono ad altri 16 esemplari dello stesso modello, appena entrati nel parco della società. Si tratta di mezzi con batterie da 41 kW che promettono un'autonomia di 300 km per ciclo di ricarica. Nella nota che comunica l'accordo, la filiale della Casa francese sottolinea: ''La collaborazione fra Iren e Renault prosegue nell'offerta completa di servizi di mobilità elettrica, che l'utility intende rivolgere a clienti privati, corporate, aziende ed enti pubblici. Nell'ambito di tali servizi anche la fornitura a noleggio di veicoli elettrici, fra i quali i modelli della gamma Renault''.



Iren è una 'multiutility' che opera nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali. La sede è a Reggio Emilia, i poli operativi sono a Genova, Parma, Piacenza e Torino. L'iniziativa prevede entro il 2022 l'allargamento sino a 400 unità del parco veicolare a zero emissioni a disposizione della clientela. Questa sarà accompagnata dall'installazione di 300 colonnine di rifornimento che verranno utilizzate per esigenze di servizio, per la ''fornitura energetica 100% green, proveniente dagli impianti idroelettrici del gruppo''.