Colonnina ricarica super-rapida, 200 km autonomia in 8 minuti

ROMA - ABB, azienda all'avanguardia nei prodotti per l'elettrificazione, nella robotica, nell'automazione industriale e nelle reti elettriche, lancia il caricabatterie per i veicoli elettrici più veloce al mondo. Operando con potenze fino a 350 kilowatt, la nuova colonnina di ricarica di ABB, Terra High Power, aggiunge fino a 200 chilometri di autonomia a un veicolo elettrico in soli 8 minuti.



L'impiego ideale per i nuovi caricatori super-rapidi - che sono stati presentati in occasione della Hannover Messe - è, per la loro facilità e velocità di utilizzo, presso i punti di ristoro autostradali e nelle stazioni di servizio.



Nel dettaglio, i caricabatterie ABB vengono installati in tutto il mondo e sono stati recentemente selezionati per essere utilizzati da Electrify America, il più grande progetto di infrastruttura per veicoli elettrici mai realizzato negli Stati Uniti. Con oltre 6.500 stazioni di ricarica rapida in corrente continua installate in 60 paesi, ABB è leader mondiale in questo settore.



Per mostrare ulteriormente il suo ruolo nel settore dell'e-mobility attraverso la sua partnership con Formula E, la prima serie mondiale di competizioni sportive FIA internazionali completamente elettriche, saranno esposte presso lo stand di ABB una macchina da corsa di Formula E e simulatori di guida.