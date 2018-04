Primi bozzetti per supercar elettrica Automobili Pininfarina

ROMA - Dopo il lancio del nuovo marchio Automobili Pininfarina supportato da Mahindra & Mahindra Ltd, avvenuto in occasione della tappa di Roma della Formula E, la neonata società che produrrà auto elettriche di lusso con ingresso nel mercato mondiale nel 2020, conferma le prestazioni indicative e rilascia i primi bozzetti progettuali della supercar elettrica di lusso a zero emissioni targata Automobili Pininfarina che verrà presentata al pubblico nel 2019: nome in codice PF0, capace di raggiungere i 300 km/h in 12 secondi (0-100 in 2 sec) e una velocità massima di 400 km/h con un'autonomia di 500 km. Lo comunica Automobili Pininfarina confermando che Luca Borgogno di Pininfarina Spa ricoprirà il ruolo di Direttore del design per Automobili Pininfarina. Borgogno ha gestito lo studio di design Lamborghini a Torino e ora si unirà al management guidato dal Ceo Michael Perschke, al momento in fase di definizione fra l'Italia e la Germania.



I primi bozzetti disegnati da Borgogno saranno discussi privatamente nei prossimi mesi con i potenziali clienti in occasione di incontri esclusivi ed eventi automobilistici, così, Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina, ribadisce che "dopo il successo della presentazione a Roma, ci attende ora una nuova sfida lunga 30 mesi per mantenere la nostra promessa e realizzare il sogno della famiglia Pininfarina: realizzare veicoli elettrici di lusso, sostenibili, con prestazioni estreme e uno splendido design firmato Pininfarina. I nostri primi obiettivi prestazionali sono certamente ambiziosi: siamo determinati a fissare nuovi standard per quanto concerne performance e progettazione, poiché è ciò che Pininfarina rappresenta". "La nostra prima vettura - spiega -, nome in codice PF0, definirà la nostra azienda in base all'aspetto, alle prestazioni e all'integrazione rispettosa dell'eredità Pininfarina: a tale scopo, nei prossimi mesi incontreremo il maggior numero possibile di proprietari di auto progettate da Pininfarina, sia durante incontri privati sia in occasione dei più importanti eventi automobilistici al mondo, a partire da Pebble Beach. Le competenze dei nostri prestigiosi partner e la nostra esperienza maturata in ambiti quali i veicoli elettrici, il design del lusso, i servizi per la mobilità e le vendite di automobili di lusso costituiranno un'eccellente piattaforma. Ma il fattore chiave - conclude - sarà la capacità di proporre vetture fedeli alla tradizione Pininfarina e in linea con le aspettative del 2020 e oltre".