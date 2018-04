Dai camion alle smart,piloti-clienti Mercedes a trofeo e-cup

ROMA - Dalle taglie 'extralarge' a quelle 'piccole' il passaggio non sembra essere così semplice e immediato. Eppure a lanciare questa sfida, tutta legata alla mobilità e all'ecosostenibilità, è Maurizio Pompei, managing director Mercedes-Benz Italia Trucks, che domani, in occasione del trofeo smart EQ fortwo e-cup, indosserà la tuta da pilota ed inaugurerà la smart firmata 'Mercedes-Benz Trucks' insieme ad Enrico Ferraioli, responsabile Marketing & press relations.



''Ho voluto fortemente che i Truck Mercedes-Benz partecipassero al primo campionato italiano monomarca 100% elettrico - ha dichiarato Pompei - un trofeo che ribadisce l'avanguardia tecnologica e l'attenzione all'ambiente del gruppo Daimler e che mira a dimostrare come ecologia e piacere di guida non siano due concetti in antitesi''.



La smart e-cup - in occasione della gara inaugurale del dell'ABB Fia Formula E Championship - sarà quindi l'occasione per uno storico 'capovolgimento dei ruoli': per una volta saranno infatti i giganti della stella a salire virtualmente a bordo della city car 100% elettrica. La monoposto elettrica smart 'Mercedes-Benz Trucks Italia' sarà protagonista di un'intensa stagione, articolata su cinque gare, che prenderà ufficialmente il via il 24 giugno a Misano per alternarsi poi sulle piste di Vallelunga e del Mugello e sui tracciati cittadini di Torino e Milano. Durante il campionato, alla guida della piccola monoposto elettrica si alterneranno i clienti dei truck della stella più 'green' e abili al volante.