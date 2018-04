ABB al fianco di Formula E per promuovere mobilità elettrica

ROMA - Promuovere la mobilità elettrica per un futuro sostenibile attraverso uno sport prestazionale e dinamico come il mondo delle corse. Nasce da questi presupposti la partnership tra ABB, leader tecnologico nei prodotti per l'elettrificazione, e Formula E, il campionato su strada di veicoli a zero emissioni promosso dalla Fia. A partire da quest'anno, l'azienda che, tra le altre cose, sviluppa soluzioni di ricarica per veicoli elettrici e che conta oltre 6mila stazioni di ricarica rapida a livello globale, è al fianco della Formula E in qualità di partner industriale e tecnologico con l'obiettivo di 'portare' il concetto di elettrificazione nelle principali città del mondo, da New York a Hong Kong, passando per Parigi, Zurigo e Roma, dove la corsa è attesa per sabato all'Eur. Attraverso questa collaborazione, ABB si prefigge di rafforzare la sua posizione di leader globale in materia di tecnologie di ricarica per veicoli elettrici, autobus elettrici e ibridi nonché di intensificare le soluzioni in fatto di elettrificazione di navi, ferrovie e funivie. In questo contesto, la Formula E - giunta alla sua quarta edizione - fungerà da piattaforma competitiva per sviluppare e testare tecnologie di elettrificazione e digitalizzazione per la mobilità elettrica in grado di perfezionare il design e la funzionalità dei veicoli elettrici e delle infrastrutture nonché le relative piattaforme digitali. ''Siamo molto entusiasti di collaborare con la Formula E per scrivere il futuro della mobilità elettrica - ha dichiarato il ceo di ABB Ulrich Spiesshofer -. Oggi si uniscono due pionieri.



ABB e la Formula E rappresentano un autentico connubio all'avanguardia delle ultime tecnologie digitali e di elettrificazione. Insieme, scriveremo la prossima fase di questa entusiasmante attività sportiva e promuoveremo team ad alte prestazioni. Insieme, scriveremo il futuro: una gara elettrizzante alla volta''. ABB è leader tecnologico nei prodotti per l'elettrificazione, nella robotica e nel controllo di movimento, nell'automazione industriale e nelle reti elettriche al servizio dei clienti nelle utility, nell'industria, nei trasporti e nelle infrastrutture a livello globale, ed opera in oltre 100 Paesi con circa 135mila dipendenti. (ANSA).