Toyota lancia primo bus Fuel Cell a idrogeno di grande serie

ROMA - I giapponesi della Toyota hanno annunciato il lancio commerciale sul mercato domestico del Sora Fuel Cell, primo bus con motori elettrici alimentati da pile combustibile a idrogeno prodotto in grande serie. Superati i test su strada, il nuovo mezzo ecologico della Casa delle Tre Ellissi ha ottenuto l'omologazione e ne sono state avviate le vendite.



Tra le sue particolarità da segnalare che, sfruttando la riserva di idrogeno contenuta nelle bombole da 600 litri, può trasformarsi in un generatore mobile da utilizzare in caso di emergenze o catastrofi naturali: può produrre sino a 235 kWh di elettricità, con uscita massima a 9 kW. Per quello che riguarda la sicurezza di utilizzo, da citare la presenza di un sistema perimetrale di controllo con otto telecamere esterne e sensori, in grado di individuare pedoni e ciclisti anche negli angoli ciechi al guidatore.



Lungo 10,25 metri, largo 2,49 e alto 3,35, il Sora Fuel Cell può trasportare sino a 78 passeggeri, di cui 22 seduti e 56 in piedi. Dotato di sistema di accesso facilitato per disabili e passeggini, è spinto da due motori elettrici, ciascuno in grado di erogare 154 Cv di potenza e 335 Nm di coppia massima. E' già stato programmato che in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo del 2020 ne entreranno in servizio oltre cento nella sola area metropolitana della capitale.